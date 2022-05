Metà dei 15enni Italiani non è in Grado di Comprendere un Testo, Bianchi: il Paese ha un Problema di Alfabetizzazione (Di sabato 21 maggio 2022) Il Ministro dell’Istruzione Bianchi si esprime in merito all’allarme lanciato da Save the Children. “Il Covid ha esasperato questa situazione, ma è una cosa che ci portiamo dietro da molto ... Leggi su youreduaction (Di sabato 21 maggio 2022) Il Ministro dell’Istruzionesi esprime in merito all’allarme lanciato da Save the Children. “Il Covid ha esasperato questa situazione, ma è una cosa che ci portiamo dietro da molto ...

