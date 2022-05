Macabra scoperta a Bracciano: ‘Aiuto, c’è un uomo impiccato’ (Di sabato 21 maggio 2022) Stava passeggiando con il suo cane vicino al lago di Bracciano quando davanti ai suoi occhi si è presentata una scena terribile, che sicuramente farà fatica a dimenticare. A togliere dalla mente l’immagine di quell’uomo impiccato con una corda su un trave. Questo, infatti, è quello che ha visto una signora, che si trovava sul lungo lago Argenti, all’altezza del ristorante Le Papere, e che questa mattina ha subito lanciato l’allarme. uomo impiccato a Bracciano Ancora non è stata resa nota l’identità dell’uomo, che potrebbe avere tra i 60 e i 65 anni, con tratti somatici riconducibili al centro o all’est Europa. Quello che è certo è che sul caso stanno indagando i Carabinieri per fare luce sulla vicenda: al momento, nessuna pista è esclusa, neanche quella di un folle ed estremo gesto. Le indagini dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 21 maggio 2022) Stava passeggiando con il suo cane vicino al lago diquando davanti ai suoi occhi si è presentata una scena terribile, che sicuramente farà fatica a dimenticare. A togliere dalla mente l’immagine di quell’impiccato con una corda su un trave. Questo, infatti, è quello che ha visto una signora, che si trovava sul lungo lago Argenti, all’altezza del ristorante Le Papere, e che questa mattina ha subito lanciato l’allarme.impiccato aAncora non è stata resa nota l’identità dell’, che potrebbe avere tra i 60 e i 65 anni, con tratti somatici riconducibili al centro o all’est Europa. Quello che è certo è che sul caso stanno indagando i Carabinieri per fare luce sulla vicenda: al momento, nessuna pista è esclusa, neanche quella di un folle ed estremo gesto. Le indagini dei ...

