LIVE Fiorentina-Juve 1-0 LIVE

Advertising

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - FIORENTINA-JUVENTUS 1-0: Bernardeschi lascia il campo, al suo posto Aké - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Fiorentina Juventus 1-0 LIVE: Duncan porta avanti la Viola - #Fiorentina #Juventus #LIVE: #Duncan - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Fiorentina Juve 1-0 LIVE: Bonaventura giù in area, tutto regolare #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https… - gilnar76 : Fiorentina Juve 1-0 LIVE: Bonaventura giù in area, tutto regolare #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - infoitsport : LIVE TJ - FIORENTINA-JUVENTUS - Formazioni ufficiali: Chiello, Berna e Dybala chiudo titolari -

ASCOLTA Allo stadio Franchi, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,e Juventus si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 1 - 0 ...Mbappé: 'Sono felice di rimanere in Francia' approfondimento Serie A, in corso 3 match:- Juventus 1 - 0 .'Sono molto felice di rimanere in Francia, a Parigi, nella mia città. Spero ...70' - Giallo ad Amrabat per un fallo a centrocampo su Ake. 69' - Saponara esce tra gli applausi, ora sta a Ikone. 68' - Fiorentina che sta provando a gedtire il ...I bianconeri muovono il primo pallone della ripresa. 19.00 - Buonasera e buon sabato amici e amiche di Tuttojuve.com e benvenuti/e alla diretta testuale di Fiorentina-Juventus, match della 38esima ...