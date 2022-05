Le Miata a raduno | appuntamento all’Autodromo di Monza

Advertising

FormulaPassion.it

Mazda Italia ha aperto le preregistrazioni per la prima edizione delitaliano post pandemia dedicato ad MX - 5 , in programma per domenica 18 settembre 2022 all' ...della storia dellain ...Mazda Italia ha aperto le preregistrazioni per la prima edizione delitaliano post pandemia dedicato ad MX - 5 , in programma per domenica 18 settembre 2022 all' ...della storia dellain ... Mazda MX-5, il raduno delle Miata all’Autodromo di Modena Siete appassionati di Mazda, e avete una particolare predilezione per le Miata Allora non potete perdere questo raduno.La passione per la due posti giapponese sarà celebrata dal meeting nazionale in programma il 18 settembre sulla pista emiliana ...