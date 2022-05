I Santi di Sabato 21 Maggio 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 21 maggio 2022)MARTIRI MESSICANI (CRISTOFORO MAGALLANES JARA E 24 COMPAGNI) – Memoria Facoltativa† Messico, 1927Nel periodo più difficile per la Chiesa messicana perseguitata, il sacerdote Cristoforo Magallanes, con 24 compagni, viene ucciso in odio alla fede il 251927. Questi martiri sono stati canonizzati da Giovanni Paolo II in una solenne cerimonia nel 2000, durante il Grande Giubileo….www.ebeati.it/dettaglio/90110 San CARLO EUGENIO DE MAZENOD Vescovo e fondatore Aix in Provenza, Francia, 1 agosto 1782 – Marsiglia, Francia, 211861Nato ad Aix in Provenza il 1° agosto 1782 figlio di una nobile famiglia, Carlo Giuseppe Eugenio Mazenod trascorre la sua gioventù in Italia, esule della rivoluzione francese. Torna in patria nel 1802, sei anni più tardi, entra nel Seminario di San Sulpizio a Parigi e ...