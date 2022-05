GP di Spagna, Leclerc sigla la pole position: “La vittoria dipende dalle gomme” (Di sabato 21 maggio 2022) Barcellona – Parte bene il Gran Premio di Spagna per la Ferrari e a Barcellona la Rossa trova la rivincita cercata sin da Imola. Riesce Charles Leclerc a regalare una grande gioia con una sessione di qualifica straordinaria, da vero padrone della pista. Sotto il sole di Spagna e a 24 ore dall’appuntamento di domani che porta punti preziosi per il Mondiale di Formula Uno in corso, il francese sigla la pole position numero 4 della stagione. Ferma il cronometro a 1’18?750 nelle terze qualifiche. Seguono poi la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Leclerc dice: “La sessione è stata molto difficile, nella Q3 ho commesso un errore nel primo tentativo. Ovviamente poi ho avuto un solo giro, ma è andato piuttosto bene – commenta Leclerc ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 21 maggio 2022) Barcellona – Parte bene il Gran Premio diper la Ferrari e a Barcellona la Rossa trova la rivincita cercata sin da Imola. Riesce Charlesa regalare una grande gioia con una sessione di qualifica straordinaria, da vero padrone della pista. Sotto il sole die a 24 ore dall’appuntamento di domani che porta punti preziosi per il Mondiale di Formula Uno in corso, il franceselanumero 4 della stagione. Ferma il cronometro a 1’18?750 nelle terze qualifiche. Seguono poi la Red Bull di Max Verstappen e l’altra Ferrari di Carlos Sainz.dice: “La sessione è stata molto difficile, nella Q3 ho commesso un errore nel primo tentativo. Ovviamente poi ho avuto un solo giro, ma è andato piuttosto bene – commenta...

