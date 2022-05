Fulham Strakosha | affare in dirittura d’arrivo | le ultime

(Di sabato 21 maggio 2022), il portiere ha trovato l’accordo per approdare in Premier League: operazione ai dettaglivicino al. Il portiere avrebbe trovato l’accordo con il club inglese neo promosso in Premier League. In scadenza a giugno con la Lazio, il portiere potrebbe firmare nei prossimi giorni un quadriennale e volare in Inghilterra per la prossima stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @FulhamFC, operazione in chiusura per #Strakosha - LazioNews_24 : #Strakosha, vicina la chiusura con il #Fulham - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Lazio, #Strakosha sembra aver trovato casa al #Fulham ?? La situazione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato htt… - CMondavio : RT @InsiderLazio: #Strakosha si trasferirà al #Fulham ? Contratto di 4 anni. Grazie di tutto Thomas #lazio - InsiderLazio : #Strakosha si trasferirà al #Fulham ? Contratto di 4 anni. Grazie di tutto Thomas #lazio -

Stesso discorso per, da una vita in biancoceleste, stuzzicato dall'idea...Tra i protagonisti dell'ultima vittoria della Lazio in casa della Juventus c'è Thomas. L'...o Newcastle, fa poca differenza. Perché il club che lo scoprì e lo portò in italia ancora ...Thomas Strakosha sta per lasciare la Lazio dopo sei stagioni. Il portiere albanese è in scadenza con il club biancoceleste e il Fulham è in chiusura per il suo arrivo. Il club di Londra, promosso in P ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Quale futuro per Strakosha Nel giorno dell’ultima gara in campionato ancora non si sa nulla su dove giocheranno il portiere ...