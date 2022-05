Cosa fa Samantha Cristoforetti nella stazione spaziale internazionale (Di sabato 21 maggio 2022) La stazione spaziale internazionale (Iss) ci mette 93 minuti per fare un giro attorno alla Terra. In quel lasso di tempo, Samantha Cristoforetti, l’astronauta tornata in orbita a fine aprile, dimostra un livello di multitasking inavvicinabile. Dopo le fotografie mozzafiato, con didascalie mai banali, ammirate già durante la prima missione nel 2015, la novità sono i video su TikTok. Senza dimenticare che il core business, lassù, è la scienza, tanta scienza, per gli esperimenti. Infine, i collegamenti con il pianeta: nell’ultimo ha annunciato il nome della futura costellazione italiana di satelliti. Si chiamerà «Iride». Da 638 scuole sono arrivate 1.061 proposte all’interno di un concorso speciale. Hanno vinto le classi di Alessandria, Messina, Piacenza e Varese. «Lo spazio parla ancora al cuore e ... Leggi su linkiesta (Di sabato 21 maggio 2022) La(Iss) ci mette 93 minuti per fare un giro attorno alla Terra. In quel lasso di tempo,, l’astronauta tornata in orbita a fine aprile, dimostra un livello di multitasking inavvicinabile. Dopo le fotografie mozzafiato, con didascalie mai banali, ammirate già durante la prima missione nel 2015, la novità sono i video su TikTok. Senza dimenticare che il core business, lassù, è la scienza, tanta scienza, per gli esperimenti. Infine, i collegamenti con il pianeta: nell’ultimo ha annunciato il nome della futura costellazione italiana di satelliti. Si chiamerà «Iride». Da 638 scuole sono arrivate 1.061 proposte all’interno di un concorso speciale. Hanno vinto le classi di Alessandria, Messina, Piacenza e Varese. «Lo spazio parla ancora al cuore e ...

