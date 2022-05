Conference | Roma; Smalling ' Mourinho ci trasmette tranquillità'

(Di sabato 21 maggio 2022) "ne ha vissute tante e ne ha vinte tante, e per questoalla squadra un senso di. Per non farci agitare troppo e per distrarci un po'. Per toglierci un po' la pressione ...

Se cammini per la città o entri nei negozi sono tutti in fibrillazione, posso solo immaginare cosa significherebbe tornare acon un trofeo. La gioia e i festeggiamenti sarebbero enormi". Poi un ...- "Dover vincere implica anche una maggiore responsabilità. Dobbiamo fare del nostro meglio, ... Rui Patricio, in un'intervista al sito dell'Uefa, guarda così alla finale diLeague . "...ROMA, 21 MAG - "Mourinho ne ha vissute tante e ne ha vinte tante, e per questo trasmette alla squadra un senso di tranquillità. Per non farci agitare troppo e per distrarci un po'. Per toglierci un po ...(ANSA) - TIRANA, 21 MAG - "Solo i biglietti sono stati gestiti dalla Uefa, il resto è stato gestito da noi. Abbiamo dichiarato la giornata di festa, con gli uffici chiusi, per evitare il traffico, e q ...