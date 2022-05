Conference: Dessers, non temo la Roma, sappiamo cosa fare (Di sabato 21 maggio 2022) Acquistato in prestito dal Genk in estate, il belga con passaporto nigeriano Cyriel Dessers è diventato un beniamino dei tifosi del Feyenoord, che con i suoi dieci gol ha trascinato in finale di ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) Acquistato in prestito dal Genk in estate, il belga con passaporto nigeriano Cyrielè diventato un beniamino dei tifosi del Feyenoord, che con i suoi dieci gol ha trascinato in finale di ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Feyenoord, Dessers: 'Non temo la Roma, sappiamo cosa fare' - napolimagazine : CONFERENCE LEAGUE - Feyenoord, Dessers: 'Non temo la Roma, sappiamo cosa fare' - apetrazzuolo : CONFERENCE LEAGUE - Feyenoord, Dessers: 'Non temo la Roma, sappiamo cosa fare' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Conference: Dessers, non temo la Roma, sappiamo cosa fare Attaccante Feyenoord, 'non vedo l'ora di scendere in campo' - CorSport : #Feyenoord, #Dessers: '#Roma? Non mi fa paura, segno in tutti i modi' ??? -