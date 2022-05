Cina avverte gli Usa, non creino divisioni e scontri in Oriente. Visita di Biden a Seul (Di sabato 21 maggio 2022) La Cina spera che gli Usa non lavorino a divisioni e scontri nell'Asia-Pacifico, né creino disordini e caos, con l'arrivo a Seul del presidente Joe Biden L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 21 maggio 2022) Laspera che gli Usa non lavorino anell'Asia-Pacifico, nédisordini e caos, con l'arrivo adel presidente JoeL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Cina avverte gli Usa, non creino divisioni e scontri in Oriente. Visita di Biden a Seul - MaxLandra : La #Cina avverte #Biden: 'No a divisioni e scontri' - in altre parole.. FATTE LI QUAXXI TUA..!! - CatelliRossella : >ANSA-FOCUS/ La Cina avverte Biden, 'non crei divisioni in Asia' - Dalla Cina - ANSA - MaralbAzsc : La Cina avverte Biden: 'No a divisioni e scontri' - MaxLandra : La #Cina avverte #Biden: 'No a divisioni e scontri' - ANCORA INGERENZE #USA..??? -