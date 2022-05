A Genova nasce un B&B gestito da giovani con la sindrome di Down

Leggi su agi

(Di sabato 21 maggio 2022) AGI - "Questa è un'impresa, un'azienda in tutto e per tutto. Lo è dal business plan all'organizzazione del personale. Non è assistenza, ma un lavoro disegnato sulle caratteristiche dei ragazzi". Enrico Pedemonte è il papà di Giulia, una ragazza di 23 anni condi. È proprio per lei che a settembre 2020, insieme alla moglie Silvia Stagno, questo signore genovese che - per sua stessa ammissione - non sapeva nulla di turismo, ha messo a punto un progetto ambizioso: una struttura ricettiva gestita dacon disabilità intellettiva. Prima ancora di trovare il luogo adatto, Pedemonte ha fondato una cooperativa sociale, la "Compagnia della tartaruga", impegnata a creare opportunità di lavoro concrete per questi ragazzi. Dopodiché, nell'arco di un anno, il progetto del b&b ha preso forma in pieno centro città. In un ...