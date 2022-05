Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 maggio 2022)DEL 20 MAGGIOORE 8.35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E AURELIA. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO CODE SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR SULLA FLAMINIA, IN ENTRATA, CI SONO CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI. UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO ANCORA RALLENTATA LA CIRCONE SULLA LINEA FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO A CAUSA DI UN GUASTO TRA ...