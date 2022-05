Uomini e Donne, Maria De Filippi umilia ancora Biagio Di Maro (Di venerdì 20 maggio 2022) Ultimamente Biagio Di Maro non ne fa una giusta. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, conclude tutte le conoscenze con le dame che corteggia (o che lo corteggiano) dopo neanche un paio di settimane, affermando che le cose non vanno bene. Nel corso dell’ultima frequentazione con la signora Silvyane, tuttavia, il napoletano ha passato il segno. Uomini e Donne, Matteo Ranieri contro Federica Aversano: “Felice di non averla scelta” L'ex tronista ha risposto per le rime alle accuse e alle aspre critiche della sua ex corteggiatrice che non ha scelto Uomini e Donne, Biagio Di Maro asfaltato da ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 maggio 2022) UltimamenteDinon ne fa una giusta. Il cavaliere del trono over di, infatti, conclude tutte le conoscenze con le dame che corteggia (o che lo corteggiano) dopo neanche un paio di settimane, affermando che le cose non vanno bene. Nel corso dell’ultima frequentazione con la signora Silvyane, tuttavia, il napoletano ha passato il segno., Matteo Ranieri contro Federica Aversano: “Felice di non averla scelta” L'ex tronista ha risposto per le rime alle accuse e alle aspre critiche della sua ex corteggiatrice che non ha sceltoDiasfaltato da ...

