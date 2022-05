Università, le prime lauree all'Unicamillus. Presente l'assessore D'Amato (Di venerdì 20 maggio 2022) È stata la prima cerimonia di consegna dei diplomi di laurea per l'Università Internazionale Medica, Unicamillus: 54 studenti, moltissimi stranieri, sono i primi a completare il ciclo di studi in Professioni sanitarie. E sono stati premiati, in toga e tocco rossi, dal rettore, Gianni Profita, in una cerimonia cui ha partecipato anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. D'Amato ha tenuto una lectio magistralis illustrando i risultati di uno studio epidemiologico sul Covid nella Regione Lazio dal quale è emersa una stretta correlazione fra incidenza delle vaccinazioni e differenze socio-economiche dei pazienti. Nel corso della cerimonia, è stato premiato , il dottor Jehrry Jules Camille, nato ad Haiti, per la miglior tesi di laurea in tecniche di radiologia medica: a consegnare ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) È stata la prima cerimonia di consegna dei diplomi di laurea per l'Internazionale Medica,: 54 studenti, moltissimi stranieri, sono i primi a completare il ciclo di studi in Professioni sanitarie. E sono stati premiati, in toga e tocco rossi, dal rettore, Gianni Profita, in una cerimonia cui ha partecipato anche l'alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'. D'ha tenuto una lectio magistralis illustrando i risultati di uno studio epidemiologico sul Covid nella Regione Lazio dal quale è emersa una stretta correlazione fra incidenza delle vaccinazioni e differenze socio-economiche dei pazienti. Nel corso della cerimonia, è stato premiato , il dottor Jehrry Jules Camille, nato ad Haiti, per la miglior tesi di laurea in tecniche di radiologia medica: a consegnare ...

