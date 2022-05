Ultime Notizie – Asilo L’Aquila, il papà di Tommaso: “Non portiamo rancore” (Di venerdì 20 maggio 2022) Tragedia dell’Asilo a L’Aquila, “noi non le portiamo rancore. Né a lei, né al suo bambino di 12 anni che stava a bordo. Anche loro stanno vivendo una tragedia”. Così Patrizio D’Agostino, il papà del piccolo Tommaso ucciso dall’auto piombata nel giardino della scuola materna ‘Primo Maggio’. L’uomo si riferisce alla donna proprietaria di quell’auto lasciata vicino al cancello dell’Asilo, con il figlio 12enne dentro per andare a recuperare le altre due figlie, gemelline di 5 anni. “Ho parcheggiato la macchina in pianura, ho inserito la marcia, non mi ricordo di aver inserito il freno a mano”, ha spiegato la donna come si legge sulla Stampa. La casalinga prosegue, poi, nel ricordare quello che è accaduto mercoledì intorno alle 14,30: “Mentre scendevo verso il giardino ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Tragedia dell’, “noi non le. Né a lei, né al suo bambino di 12 anni che stava a bordo. Anche loro stanno vivendo una tragedia”. Così Patrizio D’Agostino, ildel piccoloucciso dall’auto piombata nel giardino della scuola materna ‘Primo Maggio’. L’uomo si riferisce alla donna proprietaria di quell’auto lasciata vicino al cancello dell’, con il figlio 12enne dentro per andare a recuperare le altre due figlie, gemelline di 5 anni. “Ho parcheggiato la macchina in pianura, ho inserito la marcia, non mi ricordo di aver inserito il freno a mano”, ha spiegato la donna come si legge sulla Stampa. La casalinga prosegue, poi, nel ricordare quello che è accaduto mercoledì intorno alle 14,30: “Mentre scendevo verso il giardino ...

