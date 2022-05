Ucraina, Zelensky: "Fase finale guerra la più sanguinosa" (Di venerdì 20 maggio 2022) Ucraina, "la Fase finale è la più difficile, la più sanguinosa" e non si può dire che "la guerra sia finita". Così Volodymyr Zelensky durante un discorso agli studenti ucraini, come riporta Ukrainska ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022), "laè la più difficile, la più" e non si può dire che "lasia finita". Così Volodymyrdurante un discorso agli studenti ucraini, come riporta Ukrainska ...

Advertising

DavidPuente : Cosa fanno i russi per gettare fango - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Il Donbass è completamente distrutto, è un inferno'. Nel suo messaggio notturno, il presidente… - pietroraffa : == Andriy Shevchenko è diventato il primo ambasciatore di UNITED 24, la piattaforma per la raccolta di donazioni pe… - cocchi2a : RT @CCKKI: 'La Russia ha combattuto finora col braccio dietro la schiena, ma in fase di stallo se Zelensky insiste di cacciare la Russia,Pu… - Cr72Cristiano : @mani72012 Esisteva ma il guitto zelensky ha fatto una legge per renderli illegali, cose da pazzi e poi li senti di… -