Terremoto: Mattarella, 'forza comunità grazie a partecipazione e unione cittadini-istituzioni' (Di venerdì 20 maggio 2022) Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "Dal Terremoto e dalla pandemia sono giunti degli ammaestramenti, delle esperienze. La forza di una comunità risiede nella partecipazione, nel rendersi conto che ciascuno di noi –nessuno escluso- ha bisogno degli altri. Nella consapevolezza che le istituzioni sono più forti se i cittadini si riconoscono in esse e se vi trovano un ancoraggio sicuro, specialmente nei momenti di maggiore difficoltà. Così è avvenuto qui. È insieme che possiamo edificare l'avvenire. Per costruire una realtà migliore, più funzionale, più giusta, non per tornare semplicemente al punto di prima". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Medolla, in provincia di Modena, a dieci anni dal Terremoto che colpì ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "Dale dalla pandemia sono giunti degli ammaestramenti, delle esperienze. Ladi unarisiede nella, nel rendersi conto che ciascuno di noi –nessuno escluso- ha bisogno degli altri. Nella consapevolezza che lesono più forti se isi riconoscono in esse e se vi trovano un ancoraggio sicuro, specialmente nei momenti di maggiore difficoltà. Così è avvenuto qui. È insieme che possiamo edificare l'avvenire. Per costruire una realtà migliore, più funzionale, più giusta, non per tornare semplicemente al punto di prima". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Medolla, in provincia di Modena, a dieci anni dalche colpì ...

