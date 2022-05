Stress sul lavoro? Con il metodo EMDR si può trasformare in produttività. Ausilio: 'Risultati certificati' (Di venerdì 20 maggio 2022) Quante volte si ha voglia di mollare tutto perché il peso di portare avanti un'azienda o uno studio professionale sembra eccessivo? 'Più di quanto si immagini - spiega Roberto Ausilio, psicologo della ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Quante volte si ha voglia di mollare tutto perché il peso di portare avanti un'azienda o uno studio professionale sembra eccessivo? 'Più di quanto si immagini - spiega Roberto, psicologo della ...

Advertising

MarcoMengoni_01 : RT @mengonimarco: In attesa di #NoStress, vi aspettiamo al No Stress Party sul Metaverso. Dalle 12 di giovedì! - recrtt : Non l'azienda che mi propone di fare contatto sul territorio estero IN PARTICOLARE IN GERMANIA NON IO CHE SO SOLO… - guerraucrainait : Dall'olio di oliva allo stress, AstroSam al lavoro sul futuro - delluccimarco1 : Dall'olio di oliva allo stress, AstroSam al lavoro sul futuro - errepiacca : cervello in pappa, momento di stress e umore pessimo - quindi intestino ballerino... scoreggio sul balcone dimentic… -