Spezia, Thiago Motta: “Il nostro campionato l’abbiamo vinto, dico grazie ai ragazzi e ai tifosi” (Di venerdì 20 maggio 2022) Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Napoli, match dell’ultima giornata di Serie A 2021/2022: “Voglio ringraziare i ragazzi per ciò che hanno fatto quest’anno ed i tifosi per il sostegno. Si meritano questo traguardo raggiunto insieme, c’è grande soddisfazione ed è un momento fantastico per stare insieme. Il nostro campionato l’abbiamo vinto, contro il Napoli ne approfitteremo per ringraziare i tifosi. Sono stato davvero fortunato a poter lavorare con ragazzi così determinato“. Il tecnico italiano ha poi fatto un bilancio della sua esperienza: “Rifarei tutto allo stesso modo, compresi gli errori, perché è da quelli che si migliora e si impara. Sono arrivato qui con ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022)è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di-Napoli, match dell’ultima giornata di Serie A 2021/2022: “Voglio ringraziare iper ciò che hanno fatto quest’anno ed iper il sostegno. Si meritano questo traguardo raggiunto insieme, c’è grande soddisfazione ed è un momento fantastico per stare insieme. Il, contro il Napoli ne approfitteremo per ringraziare i. Sono stato davvero fortunato a poter lavorare concosì determinato“. Il tecnico italiano ha poi fatto un bilancio della sua esperienza: “Rifarei tutto allo stesso modo, compresi gli errori, perché è da quelli che si migliora e si impara. Sono arrivato qui con ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Spezia salvo: senza mercato, impresa enorme. Thiago #Motta contro tutto e tutti, avevano pensato di esonerarlo tra le 10 le 12 volte ?? - sportface2016 : #Spezia, #ThiagoMotta: “Il nostro campionato l’abbiamo vinto, dico grazie ai ragazzi e ai tifosi” - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Conferenza stampa di Thiago Motta (all. Spezia): 'Il Napoli? Vogliamo vincere per i nostri tifosi' - - ilnapolionline : Conferenza stampa di Thiago Motta (all. Spezia): 'Il Napoli? Vogliamo vincere per i nostri tifosi' -… - PianetaN : Le parole del tecnico dello Spezia -