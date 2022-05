Secondo voi Draghi si dimetterà prima della fine della legislatura? (Di venerdì 20 maggio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Advertising

Inter : ?? | LA COPPA Secondo voi chi la alza meglio? ?? Per noi tutti quelli in maglia nerazzurra ???? #MADEIT… - AlexBazzaro : Secondo voi fa più male ad un Ministro una mozione di sfiducia perdente in cui i partiti lo difenderanno in Parlame… - riotta : La redazione @fattoquotidiano solidale con #furiocolombo contro Fini negazionista sul nazismo 'Una cosa sono le opi… - JmsFortuna : RT @PipinoilBreve20: Viaggiando molto, ho la possibilità di fare delle considerazioni sulle reazioni a seconda della nazionalità: Secondo v… - harrieschecca : quali canzoni secondo voi diventeranno più virali (dopo as it was)? -