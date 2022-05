Sciopero generale, oggi 20 maggio cortei in tutta Italia: orari e settori coinvolti (Di venerdì 20 maggio 2022) Lo stop indetto dai sindacati di base contro "una politica e un'economia di guerra" che "taglia salari e diritti". Manifestazioni da Nord a Sud e possibili disagi per i trasporti: il settore ferroviario si fermerà dalle 21 di giovedì fino alle 21 di venerdì. Per il Trasporto pubblico locale lo Sciopero è di 24 ore “con modalità territoriali” Leggi su tg24.sky (Di venerdì 20 maggio 2022) Lo stop indetto dai sindacati di base contro "una politica e un'economia di guerra" che "taglia salari e diritti". Manifestazioni da Nord a Sud e possibili disagi per i trasporti: il settore ferroviario si fermerà dalle 21 di giovedì fino alle 21 di venerdì. Per il Trasporto pubblico locale loè di 24 ore “con modalità territoriali”

