Newcastle | la decisione sulla panchina

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il, della nuova proprietà PIF, punta molto in alto. Dopo svariate idee e tentatati approcci per il futuro allenatore, i Magpies...

Advertising

Tebigeek

... segnando 30 gol con la squadra under 19 e colpendo contro il Chelsea e ilnella FA Youth ... Ha inoltre ammesso che ladi dichiararsi ad amici e familiari è stata un peso per lui.Certo, nel mercato invernale, ilha investito la bellezza di 100 milioni di euro, una ...lasciato di stucco i tifosi nerazzurri che ancora adesso fanno fatica a metabolizzare quellaIl Milan sogna un grande colpo per potenziare il proprio reparto offensivo nel calciomercato estivo: priorità assoluta e doppio rifiuto ...Mourinho, addio alla Roma con trofeo: c'è la tentazione dopo l'ennesima polemica alla fine della gara contro il Venezia ...