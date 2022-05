Meteo Roma del 20-05-2022 ore 06:10 (Di venerdì 20 maggio 2022) Meteo venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile asciutto su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio instabilità momento con isolati temporali sui rilievi Alpini altrove non sono previste lezioni con Cieli soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli per più sereni al pomeriggio non sono previste variazioni con tanto sole tutte le regioni in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al sud tempo stabile cieli sereni su tutte le regioni al pomeriggio nessuna variazione ai cieli soleggiati su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022)venerdì trovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile asciutto su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio instabilità momento con isolati temporali sui rilievi Alpini altrove non sono previste lezioni con Cieli soleggiati in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli per più sereni al pomeriggio non sono previste variazioni con tanto sole tutte le regioni in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino al sud tempo stabile cieli sereni su tutte le regioni al pomeriggio nessuna variazione ai cieli soleggiati su tutti i settori in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con ...

