Mattarella | ‘dopo terremoto si riparte grazie a solidarietà’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “I comuni di questo territorio hanno reagito con laboriosità, con il desiderio di rinascita, con la solidarietà che li accompagna, i sentimenti più forti per affrontare e superare i momenti della disperazione e della difficoltà. La chiave dellanza dopo ilè passata attraverso la solidarietà”. Il Presidente della Repubblica, Sergio, torna a sottolineare uno dei valori chiave che deve caratterizzare la vita di una comunità. L’occasione sono i dieci anni delche colpì l’Emilia Romagna, che viene ricordato in una cerimonia a Medolla, in provincia di Modena. Non solo. “Dale dalla pandemia sono giunti degli ammaestramenti, delle esperienze. La forza di una comunità -altro tema caro al Capo dello Stato- risiede nella partecipazione, nel ...