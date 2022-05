Advertising

rtl1025 : ?? @StrangisLuigi a RTL 102.5: “Il mio nuovo Ep racconta della mia personalità libera. La notorietà? Sono lo stesso… - RadioZetaOf : ???? A pochi giorni dalla vittoria di #Amici21 @StrangisLuigi si racconta ai microfoni di Radio Zeta ?? - fanpage : #Amici21, Luigi Strangis è il vincitore di questa edizione: cantautore, polistrumentista, un perfomer completo che… - tienimistanotte : oggi alle 17:30 in collegamento “compagni di merende” con luigi strangis - _maridl : luigi strangis insegna -

Leggi anche > Verissimo, anticipazioni 21 maggio: in studio Marcel Jacobs,di Amici 21 e un ricordo speciale di Mike Bird ' Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l'errore ...Leggi anche > Verissimo, anticipazioni 21 maggio: in studio Marcel Jacobs,di Amici 21 e un ricordo speciale di Mike Bird Lo straordinario viaggio di Quelle Brave Ragazze - giovedì ...In un'intervista Luigi Strangis svela con chi è rimasto in contatto dopo Amici 21: ecco le dichiarazioni del cantante.A diversi giorni dalla Finale di Amici 21, che ha visto trionfare Luigi Strangis, le polemiche non si sono del tutto placate. Sul web alcune delle critiche sono state rivolte ai giornalisti della sala ...