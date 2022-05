Lo zio che rompe 4 costole al nipote perché è gay | “Non vogliamo ricchi*ni in famiglia”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 20 maggio 2022) Lo hanno raggiunto in strada, poi lo hanno circondato in 4. Quattro adulti contro un giovane poco più che adolescente. Poi le botte e quella serie ripetuta di colpi al corpo e al viso che hanno provocato la frattura di 4, lividi e tumefazioni sparse per tutto il colpo e il setto nasale deviato. Il motivo? Il 16enne è gay e alla suatutto ciò non piace.a organizzare il pestaggio è stato lo zio che non si è limitato a organizzare l’agguato, ma ha partecipato attivamente a tutto ciò corredando il tutto con assurde frasi di stampo discriminatorio. Questo ennesimo episodio di omofobia è accaduto qualche giorno fa in provincia di Cosenza. Omofobia Cosenza, il 16enne pestato a sangue dallo ziogay A riportare la denuncia del 16enne è stato il Presidente dell’ArciGay Cosenza Silvio Cilento. ...