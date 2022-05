(Di venerdì 20 maggio 2022) di Monica De Santis Si aprirà il prossimo 30 maggio il quinto bando nazionale del Ministero per le politiche agricole destinato ai contratti di filiera. Ad annunciarlo ieri mattina alla Camera di?Commercio Antonio Costantino (presidente provinciale Confagricoltura Salerno) e dal dott. Renato De Santis e dall’ing, Francesco Cicalese, rispettivamente rappresentanti di Rienergy Esco e General Contract srl, le due società partner di Confagricoltura cui spetterà il compito di progettare e realizzare gli interventi che verranno presentati al Ministero. Si tratta dei principali strumenti di sostegno alle politiche agroindustriali per rilanciare gli investimenti nel settore mediante programmi di valenza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, coinvolgano i vari segmenti della filiera: dalla produzione alla trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione. Contratti, su ...

Advertising

Cronache Salerno

Nella Piana del Sele si punta a trasformare un grosso handicap per gli allevatori e il territorio, qual è lo smaltimento dei, in una grande opportunità di crescita, trasformando i ...'Puntiamo a trasformare - ha spiegato Antonio Costantino - un grosso handicap per gli allevatori e il territorio, qual è lo smaltimento dei, in una grande opportunità di crescita, ... Liquami bufalini, opportunità per gli allevatori