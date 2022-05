Le babbucce ispirate a Top Gun del principe William sono un colpo da maestro

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 20 maggio 2022) Storicamente la famiglia reale gioca sul sicuro quando si tratta di eventi sul tappeto rosso. Caso in questione: ilviene visto raramente senza smoking per le anteprime dei film (prendi ad esempio Top Gun: Maverick di ieri sera), lo stesso accade con ilHarry. IlCarlo ha sempre giocato sul sicuro con un doppio petto per la maggior parte dei suoi doveri formali: è un devoto seguace di Anderson & Sheppard, gli stimati sarti di Savile Row che hanno anche vestito personaggi come Tom Ford e Fred Astaire. LEGGI ANCHE: *Top Gun: Maverick,* il cast si veste proprio come un gruppo di piloti scelti, una squadra di eccellenzaQuesti ragazzi non hanno paura di entrare nella zona di pericolo Che orologio indossa Maverick in *Top Gun*Senza fare spoiler, ecco tutto ciò che è necessario sapere ...