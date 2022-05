La famiglia ideale | la recensione | un mondo dove la perfezione non è comica

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 20 maggio 2022) Lade La, commedia spagnola diretta da Arantxa Echevarria, disponibile su Netflix e ambientata nella Madrid 'bene'. "Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro; ogniinfelice è infelice a suo modo". E ladi Lucìa, come quella di Anna Karenina, è insieme volto felice, con alle spalle un fardello carico di profonda delusione. Come sottolineeremo in questadi La, il gioco delle apparenze è solo uno specchio per le allodole verso un senso di mancanza e di vuoto che tenta e annienta mogli e mariti a cui la vita pare abbia già riservato tutto, mentre l'illusione di poter sentire ancora un barlume di spensieratezza si appassisce come una rosa in inverno. …