La città di Rubizhne completamente distrutta

(Di venerdì 20 maggio 2022) Ladi, nella regione di Lugansk, condivide lo stesso "destino di Mariupol. E' stata, non ci sono edifici superstiti, molte case non possono essere restaurate. Nei cortili ci sono cimiteri"...

RaiNews

COME MARIUPOL' Ladi, nella regione di Lugansk, condivide lo stesso "destino di Mariupol": "è stata completamente distrutta, non ci sono edifici superstiti, molte case non ...Ieri pomeriggio le forze armate ucraine avevano diffuso il video che documentava l ' esplosione di due ponti che collegavano ladi, caduta negli scorsi giorni sotto il controllo della Repubblica popolare di Luhansk, alla vicina Severodenetsk, uno dei principali centri del Donbass ancora in mano al governo di ... Rubizhne è rasa al suolo - Video