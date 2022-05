Incidente mortale in California: nuove indagini su Autopilot Tesla (Di venerdì 20 maggio 2022) Finisce nuovamente sotto indagine l’Autopilot Tesla. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un altro procedimento sui sistemi di assistenza alla guida dell’azienda di auto elettriche statunitense in seguito ad un Incidente mortale verificatosi in California che ha visto coinvolta una Model S. Incidente mortale in California: tre vittime Stando alle prime informazioni Leggi su periodicodaily (Di venerdì 20 maggio 2022) Finisce nuovamente sotto indagine l’. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un altro procedimento sui sistemi di assistenza alla guida dell’azienda di auto elettriche statunitense in seguito ad unverificatosi inche ha visto coinvolta una Model S.in: tre vittime Stando alle prime informazioni

