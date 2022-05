Advertising

Agenzia ANSA

Chiusura in calo per il prezzo spot delin Europa, con in ribasso i future ad Amsterdam ( - 3,4%) a 87,9 euro al MWh, con il consueto calo di consumi portato dall'arrivo dell'estate. In discesa anche i future a Londra ( - 12,3%) a 147,9 ...I rigassificatori vanno fatti se vogliamo essere indipendenti dalrusso". Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomia Palazzo dei Normanni la giornata di incontri "Med in Italy" ... Gas: chiude in calo a 87,9 euro al MWh con l'estate - Economia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mag - Si spegne sul finale della seduta il tentativo di rimbalzo dei listini europei innescato dalla ...Chiusura in calo per il prezzo spot del gas in Europa, con in ribasso i future ad Amsterdam (-3,4%) a 87,9 euro al MWh, con il consueto calo di consumi portato dall'arrivo dell'estate. (ANSA) ...