Fedele: “Osimhen vale al massimo 50 milioni. Scamacca più completo del nigeriano” (Di venerdì 20 maggio 2022) Enrico Fedele ritiene Scamacca più completo di Osimhen. L’opinionista non è d’accordo sulla valutazione di 100 milioni per il nigeriano. Enrico Fedele, ex manager dei fratelli Paolo e Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Se ho sentito le parole recenti del presidente? Sì. per come la vedo io, le dichiarazioni di De Laurentiis su Koulibaly sembrano voler dire ‘noi lo vogliamo ancora, ma a certe condizioni’. Osimhen vale 100 milioni? Per me no, massimo 50 milioni di euro”. Fedele nel corso del suo interveno ai microfoni di Marte Sport Live ha inoltre aggiunto: “Io credo che il presidente voleva dire che deve ancora ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 20 maggio 2022) Enricoritienepiùdi. L’opinionista non è d’accordo sulla valutazione di 100per il. Enrico, ex manager dei fratelli Paolo e Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Se ho sentito le parole recenti del presidente? Sì. per come la vedo io, le dichiarazioni di De Laurentiis su Koulibaly sembrano voler dire ‘noi lo vogliamo ancora, ma a certe condizioni’.100? Per me no,50di euro”.nel corso del suo interveno ai microfoni di Marte Sport Live ha inoltre aggiunto: “Io credo che il presidente voleva dire che deve ancora ...

