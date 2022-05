Escalation di suicidi tra i doomer | chi sono e cosa li angoscia

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il cambiamento climatico e le sue conseguenzesotto gli occhi di tutti, anche sotto gli occhi di chi cerca di non guardare: quelli più consapevoli del rischio a cui la razza umana sta andando incontro, in cui siregistrati picchi sempre più alti di. Il caso più recente, che ha sconvolto il mondo del web, è stato quello di Wynn Bruce, un fotografo di 50 anni che viveva a Boulder, in Colorado, come riporta il Guardian. Bruce, attivista per il clima e buddista, si è dato fuoco sui gradini della corte suprema degli Stati Uniti il 22 aprile, durante la Giornata della Terra. Il padre di Bruce ha detto alla stampa che era sicuro che l’auto-immolazione del figlio fosse “un atto di compassione senza paura per la sua preoccupazione per l’ambiente“. Nonostante non ci siano prove di ...