Covid, in Campania in calo contagi e ricoveri ordinari (Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In calo il tasso di contagio, diminuiscono i ricoveri nei reparti ordinari, stabili quelli in intensiva. I positivi di oggi sono 2.189 su 19.602 test: il tasso è dell'11,16% rispetto al 14,21 di ieri. I ricoverati in intensiva sono 34, stesso dato di ieri, quelli nei reparti ordinari 522, a fronte dei precedenti 528. Otto le nuove vittime, 4 nelle ultime 48 ore e quattro in precedenza ma registrate solo oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

