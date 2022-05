Consiglio comunale con più temi caldi (Di venerdì 20 maggio 2022) Sarà un Consiglio comunale che toccherà molti dei 'temi caldi' dell'attualità cittadina, quello di Colle che il presidente Enrico Galardi ha convocato per il 24 maggio alle 15 nell'aula Sassoli del ... Leggi su lanazione (Di venerdì 20 maggio 2022) Sarà unche toccherà molti dei '' dell'attualità cittadina, quello di Colle che il presidente Enrico Galardi ha convocato per il 24 maggio alle 15 nell'aula Sassoli del ...

Advertising

borghi_claudio : Eh sì. Al contrario di certi fenomeni se sei in Lega al consiglio comunale ci resti e gratis, come ho fatto io per… - enpaonlus : Manuel e Silvia decidono di fare la promessa di matrimonio in un rifugio per cani. Il Presidente del Consiglio Comu… - BaldinoVittoria : Il Consiglio Comunale di Pomezia si è espresso contro l’#inceneritore. L'Odg del @Mov5Stelle è stato votato anche d… - radiotaormina : Il Consiglio Comunale di Messina ha votato il nuovo piano tariffario della Tari. Il tributo sui rifiuti crescerà de… - ruvesi_it : LUNEDI’ CONSIGLIO COMUNALE PER LA NOMINA ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA -