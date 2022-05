Cip & Ciop agenti speciali – recensione (Di venerdì 20 maggio 2022) Si può riprendere un franchise di successo in un limitato periodo di tempo e rilanciarlo 30 anni dopo in maniera originale e divertente? Cip & Ciop sono qui per dimostrarci che la risposta è sì! Sono passati trent’anni dalla fine dello show televisivo sulle avventure dei due giovani scoiattoli esploratori e detective. Nonostante il grande successo la serie fu infatti cancellata e nel presente i due giovani protagonisti si sono dovuti reinventare per sopravvivere. Cip, razionale e preciso ha iniziato una carriera da assicuratore che lo vede firmare contratti tra monotonia e scarsa soddisfazione, Ciop invece prova a vivere della luce riflessa del suo passato, partecipando a fiere nerd con uno stand dedicato alle sue vecchie avventure e tentando (con scarso successo) di lanciare un suo profilo social. Ma a Hollywood i cartoni non se ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 maggio 2022) Si può riprendere un franchise di successo in un limitato periodo di tempo e rilanciarlo 30 anni dopo in maniera originale e divertente? Cipsono qui per dimostrarci che la risposta è sì! Sono passati trent’anni dalla fine dello show televisivo sulle avventure dei due giovani scoiattoli esploratori e detective. Nonostante il grande successo la serie fu infatti cancellata e nel presente i due giovani protagonisti si sono dovuti reinventare per sopravvivere. Cip, razionale e preciso ha iniziato una carriera da assicuratore che lo vede firmare contratti tra monotonia e scarsa soddisfazione,invece prova a vivere della luce riflessa del suo passato, partecipando a fiere nerd con uno stand dedicato alle sue vecchie avventure e tentando (con scarso successo) di lanciare un suo profilo social. Ma a Hollywood i cartoni non se ...

