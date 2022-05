Chi è Cherry Seaborn | la moglie di Ed Sheeran

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiamaed è la donna che ha rapito il cuore di Ed. Oggi si parla nuovamente di lei, neo mamma per la seconda volta di una bellissima bambina. Per la coppia è la seconda figlia, dal matrimonio datato 2019. Ma chi è ladi Ed? L’artista è tra i più riservati nel mondo e rarissimamente condivide con i fan la sua vita privata. lo ha fatto nella notte, condividendo uno scatto che vede al centro un paio di calzini in cotone piccolissimi, quelli che indosserà la bimba appena nata. Il suo nome? Non si conosce ancora.ha tenuto segreta la sua seconda gravidanza, come aveva fatto con la prima – emersa in rete solo qualche mese prima della nascita di Lyra Antarctica, avvenuta nel 2020. Chi è...