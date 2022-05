Bufera su Vieira | l’allenatore prende a calci un tifoso dell’Everton | VIDEO

(Di venerdì 20 maggio 2022) Un gravissimo episodio si è verificato durante l’ultima giornata di Premier League, nel match tra Everton e Crystal Palace. Nel dettaglio la gara ha regalato tantissime emozioni e ha permesso ai padroni di casa di festeggiare la salvezza. La sfida ha regalato continui ribaltoni: partenza sprint degli ospiti che si sono portati in doppio vantaggio con Mateta a Ayew, nelle ripresa la grandissima reazioneche è riuscito a ribaltare tutto con Keane, Richarlison e Calvert-Lewin. La vittoria con il risultato di 3-2 ha permesso all’Everton di festeggiare la salvezza, al termine di una stagione molto difficile. Al termine della partita si è scatenata la festa dei padroni di casa che si sono riversati in campo. Si sono registrati anche momenti di grande tensione, unha insultato il tecnico ospite Patrick. L’ex ...

