(Di venerdì 20 maggio 2022)ladicon le più recenti CPU Intel Core di dodicesima generazione e GPU NVIDIA RTXannuncia alcuni nuovi modelli nella suaprofessionale di PCpensati per i creatori di contenuti. Il5, la mini workstation500 e ilcompatto100 ora includono i più recenti processori Intel Core di dodicesima generazione e GPU NVIDIA. Mentre il5 presenta un display opzionale OLED da 16 pollici. I PCsono progettati e ottimizzati per grafici, registi, ingegneri, architetti, sviluppatori ...

tuttoteKit : #Acer: aggiorna la linea di laptop e desktop ConceptD #ConceptD100 #ConceptD5 #ConceptD5Pro #ConceptD500 #tuttotek - DiCri91 : RT @TuttoTechNet: Acer aggiorna tutto: ecco le novità delle serie TravelMate, ConceptD e Vero 2022 - TuttoTechNet : Acer aggiorna tutto: ecco le novità delle serie TravelMate, ConceptD e Vero 2022 -

... che si trova ad affrontare colossi dell'elettronica come HP, Dell e, tra i tanti. Al momento, i nuovi componenti sono in pre - order e saranno realizzati presso un nuovo stabilimento di Compal ...ConceptD 5 e 5 Pro: specifiche e prezzi I ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro sono esteticamente identici. L'unica differenza è nascosta all'interno del resistente telaio in metallo, ovvero la scheda ...Acer aggiorna la linea di laptop e desktop ConceptD con le più recenti CPU Intel Core di dodicesima generazione e GPU NVIDIA RTX.Acer rinnova la propria gamma di Chromebook con due prodotti, un convertibile di fascia alta e un tablet dedicato a studio e videoconferenze.