A Cannes, non solo cinema: ci sono anche Matteo Berrettini e il fratello (Di venerdì 20 maggio 2022) I due hanno partecipato alla prima di Top Gun: Maverick Non solo divi del cinema, a Cannes c'è spazio anche per lo sport. Sulla Croisette è stato avvistato, invitato dal suo sponsor Boss, Matteo Berrettini. Il tennista, finalista a Wimbledon 2021, si è presentato sulla Costa Azzurra senza una dama (ormai è certa la rottura con la Tomljanovic) ma con il fratello Jacopo. I due eleganti e in smoking hanno partecipato alla prima della pellicola "Top Gun: Maverick", sequel della storica pellicola con Tom Cruise datata 1986. Berrettini ha anche detto: «Che serata. E il film è bellissimo: se riuscite, andate a vederlo». Con lui Jacopo Berrettini, il fratello a cui è molto legato e con cui sogna di giocare.

