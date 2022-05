Uomini e Donne: la scelta di Luca Salatino [Spoiler] (Di giovedì 19 maggio 2022) Luca Salatino Si è ufficialmente concluso il trono di Luca Salatino a Uomini e Donne. Nella registrazione del dating show avvenuta ieri pomeriggio, il tronista romano ha infatti scelto la ragazza che intende conoscere al di là delle telecamere. In base a quanto riportato da Il Vicolo delle News, la scelta di Luca è ricaduta sulla 28enne, italo-egiziana, Soraia Allam, con cui ha condiviso diversi baci all’interno del suo percorso nel programma. Niente da fare, invece, per Lilli Pugliese, l’altra pretendente, che ha dovuto incassare il rifiuto di Salatino. Nella registrazione erano presenti, in qualità di ospiti, Matteo Ranieri e la sua “scelta” Valeria Cardone. Infine, nei prossimi giorni, toccherà anche a Veronica ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 19 maggio 2022)Si è ufficialmente concluso il trono di. Nella registrazione del dating show avvenuta ieri pomeriggio, il tronista romano ha infatti scelto la ragazza che intende conoscere al di là delle telecamere. In base a quanto riportato da Il Vicolo delle News, ladiè ricaduta sulla 28enne, italo-egiziana, Soraia Allam, con cui ha condiviso diversi baci all’interno del suo percorso nel programma. Niente da fare, invece, per Lilli Pugliese, l’altra pretendente, che ha dovuto incassare il rifiuto di. Nella registrazione erano presenti, in qualità di ospiti, Matteo Ranieri e la sua “” Valeria Cardone. Infine, nei prossimi giorni, toccherà anche a Veronica ...

