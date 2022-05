Ultime Notizie – Vaiolo scimmie, Partito Gay: “Sbagliato additarci, rischio è di tutti” (Di giovedì 19 maggio 2022) Per il Vaiolo delle scimmie “le persone a rischio sono coloro che hanno rapporti sessuali occasionali. Ricordiamo che i gay possono avere relazioni monogame o avere rapporti occasionali al pari delle persone eterosessuali“. Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista e Liberale. “In merito alla epidemia di Vaiolo chiediamo chiarimenti al Ministero della Salute e che siano vietate affermazioni come quella del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che afferma che le persone gay sono a rischio, per tale epidemia. Pertanto chiediamo al Ministero di intervenire per evitare che nuovamente come negli anni ’80 si crei uno stigma contro le persone gay“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Per ildelle“le persone asono coloro che hanno rapporti sessuali occasionali. Ricordiamo che i gay possono avere relazioni monogame o avere rapporti occasionali al pari delle persone eterosessuali“. Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoceGay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista e Liberale. “In merito alla epidemia dichiediamo chiarimenti al Ministero della Salute e che siano vietate affermazioni come quella del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), che afferma che le persone gay sono a, per tale epidemia. Pertanto chiediamo al Ministero di intervenire per evitare che nuovamente come negli anni ’80 si crei uno stigma contro le persone gay“. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

