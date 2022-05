Ultime Notizie – Ucraina, Onu: “Almeno 3.811 civili uccisi da inizio guerra” (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono Almeno 3.811 i civili uccisi in Ucraina dallo scorso 24 febbraio, dall’inizio dell’invasione russa. L’ultimo bilancio dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani segnala anche 4.278 civili rimasti feriti. Fra le oltre 3.800 vittime ci sono 255 bambini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Sono3.811 iindallo scorso 24 febbraio, dall’dell’invasione russa. L’ultimo bilancio dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani segnala anche 4.278rimasti feriti. Fra le oltre 3.800 vittime ci sono 255 bambini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

