Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 07 | 10

(Di giovedì 19 maggio 2022)dailynews radiogiornale giovedì 19 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Mosca espelle 24 diplomatici italiani Come misure di ritorsione per l’espulsione di funzionari russi le stesse decisioni per i diplomatici di Francia e Spagna di tutte e tre i paesi il Ministero degli Esteri di convocato gli ambasciatori le espulsioni sono un atto ostile ma non chiudere i canali della diplomazia replica il premier draghi Italia prende atto della decisione di Mosca far sapere la Farnesina che chiede con forza un immediato c’è stata oggi previsto l’informativa del premier draghi alle camere nell’incontro con il segretario di stato americano Anthony blinken il ministro degli Esteri turco mevlut cavusoglu espresso preoccupazioni di sicurezza sull’ingresso Renato di Svezia e Finlandia secondo Ankara le due nazioni sosterrebbero organizzazioni terroristiche con chiaro riferimento ...