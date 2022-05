Tragedia asilo, card.Petrocchi, cuore in tumulto. 'Affido Tommaso alla Vergine (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Aquila - "La Chiesa Aquilana ha il cuore in tumulto e, come tutta la città, rimane sgomenta di fronte alla Tragedia che si è abbattuta su alcuni bambini (mentre giocavano felici nel giardino dell'asilo) e ha devastato le loro famiglie". È l'incipit del messaggio alla comunità del cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila. "Ogni bambino è il tesoro più prezioso per i suoi genitori - prosegue nel messaggio - come anche per la comunità in cui vive; ma è pure 'patrimonio sacro' dell'intera umanità: appartiene a tutte le persone degne di questo nome. Perciò un bambino che muore o che rimane ferito provoca un dolore 'universale', che lacera l''anima' del mondo. La Chiesa Aquilana innalza preghiere incessanti per i bimbi feriti e per ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 19 maggio 2022) L'Aquila - "La Chiesa Aquilana ha iline, come tutta la città, rimane sgomenta di fronteche si è abbattuta su alcuni bambini (mentre giocavano felici nel giardino dell') e ha devastato le loro famiglie". È l'incipit del messaggiocomunità delinale Giuseppe, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila. "Ogni bambino è il tesoro più prezioso per i suoi genitori - prosegue nel messaggio - come anche per la comunità in cui vive; ma è pure 'patrimonio sacro' dell'intera umanità: appartiene a tutte le persone degne di questo nome. Perciò un bambino che muore o che rimane ferito provoca un dolore 'universale', che lacera l''anima' del mondo. La Chiesa Aquilana innalza preghiere incessanti per i bimbi feriti e per ...

TgrRaiAbruzzo : Tragedia all'Aquila. Muore un bambino travolto da una automobile. 5 feriti. 2 sono al Gemelli, un altro al Bambin G… - alba54239901 : @giulio_mastro La tragedia dell'asilo con la morte del piccolo Tommaso si poteva evitare. L'ubicazione di scuole in… - DanielaEster5 : Risuona l'eco di voci argentine dall'asilo vicino. Ed io che non smetto di pensare alla tragedia de #LAquila ?? - GiancarloDeRisi : L'Aquila sconvolta dalla tragedia nell'asilo: morto un bimbo di 4 anni, grave un'altra bambina investiti da un'auto… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Si cercano le cause del grave incidente avvenuto oggi in un asilo de L'Aquila. Nella tragedia un bamb… -