Tentato furto in un vivaio | due persone in fuga e una arrestata

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un cittadino tunisino di 36 anni, già con precedenti, gravemente indiziato del reato diaggravato in concorso. I militari sono intervenuti in undi via di Brava, a seguito di una richiesta arrivata al “112” da parte dell’addetta della società incaricata alla vigilanza, la quale, tramite le telecamere di videosorveglianza installate nell’attività, ha notato l’irruzione da parte di 3 sconosciuti che avevano iniziato a rovistare tra gli scaffali di uno dei magazzini. La nota è stata immediatamente girata dalla Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma alla pattuglia più vicina e i Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato sono riusciti ad intervenire in tempo utile per ...