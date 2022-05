Tennis | entry list 2022 Atp e Wta | tutti i partecipanti torneo per torneo

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tutte ledei tornei della stagionetica Atp e Wta. Da Novak Djokovic a Rafael Nadal, con Daniil Medvedev e Alexander Zverev pronti a diventare sempre più grandi. Punto interrogativo sulle condizioni di Roger Federer, mentre piena fiducia agli azzurri Jannik Sinner e Matteo Berrettini, determinati a confermarsi in Top 10 ma non ad accontentarsi. Occhi puntati anche sul femminile, con Barty numero uno del mondo insidiata da Sabalenka e non solo. Tanta attesa anche per le nuove leve, su tutte Emma Raducanu. Non dimentichiamo poi le azzurre, con Camila Giorgi e Jasmine Paolini a guidare il movimento. Questo e altro caratterizzerà la stagione, di seguito leaggiornate ogni settimana. Clicca i link sottostanti per accedere alle ...

Advertising

UffStampaSport : Si avvicinano gli Internazionali femminili di Brescia, dal 30 maggio e con un’entry list di lusso Link al comunica… - MatteoR9 : RT @meftennisevents: ?? OGGI ALLE 19:00 ENTRY LIST ?? #StayTuned | #InternazionaliPerugia | #ATPChallenger | #tennis | #meftennisevents | #P… - meftennisevents : ?? OGGI ALLE 19:00 ENTRY LIST ?? #StayTuned | #InternazionaliPerugia | #ATPChallenger | #tennis | #meftennisevents |… - Tennis_Ita : ATP 500 Queen's, l'entry list ufficiale: Alcaraz, Ruud e Berrettini i top ten iscritti, c'è Murray - Deiana_Luca9 : RT @Tennis_Ita: ATP 500 Halle, l'entry list ufficiale: c'è Sinner, presenti Medvedev, Zverev e Tsitsipas -

LiveTennis.it

Ma anche perché la primalist, pubblicata mercoledì dall' InternationalFederation , è di livello stellare, ben oltre le più rosee aspettative. Non dà la garanzia che tutte le presenti ...Un torneo non semplice quest'anno quello della Regina: nell'list sono presenti altri due vincitori, Matteo Berrettini (detentore attuale del titolo) e Grigor Dimitrov. Prima testa di serie ... WTA 125 Gaiba: Entry list. Bronzetti e Trevisan al via per i colori italiani nel primo torneo su “erba italica” al femminile Matteo Berrettini tornerà da campione in carica al Queen's, dove l'anno scorso ha firmato il primo titolo per un giocatore italiano nello ...A 20 anni Jack Draper non è solo un ottimo giocatore di tennis ma anche un attento conoscitore del gioco. Lo scorso giugno 2021, alla domanda riguardo alla sua amica e quasi coetanea Emma Raducanu, ...