Super Testa Vola in finale ai Mondiali (Di giovedì 19 maggio 2022) Altra impresa dell'azzurra Irma Testa che, ai Mondiali Elite di pugilato femminile ha vinto per 5 - 0, quindi con verdetto unanime (30 - 26, 30 - 27, 30 - 27, 29 - 28, 29 - 28) il match di semifinale ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Altra impresa dell'azzurra Irmache, aiElite di pugilato femminile ha vinto per 5 - 0, quindi con verdetto unanime (30 - 26, 30 - 27, 30 - 27, 29 - 28, 29 - 28) il match di semi...

Advertising

onlytruth4bro : Sei bellissima e super intelligente, hai un futuro radioso, so cosa stai passando e ti sono super vicino, solo mett… - brunix_super : RT @FrancyMasse: @Thelma02559007 @LiaQuartapelle Dai non infierire con il criceto che ha in testa. - NiccolGorini4 : @GoatDeActuFoot @AvvocatodelDia2 @FBiasin Ultimi 11 anni...1 scudetto a testa 1 super coppa italiana noi...avete… - blackvelvvt : no io troppo in hype per questo nolo mi starò montando la testa ma secondo me sta arrivando un super boppone i’m not ready - nolocalsplease : comunque la cosa più strana che mi è successa negli ultimi anni è stata capire che, per anni, le tipe di cui ero su… -

Super Testa Vola in finale ai Mondiali Con schivate e precisione nei colpi, la Testa ha dominato l'incontro non concedendo spazio all'avversaria. Nella finale di domani la poliziotta campana affronterà la pericolosa taiwanese Lin Yu - ... Tom Cruise: 'Per 'Top Gun: Maverick' ho aspettato due anni. Non volevo tradire il cinema' Ludwig con Piotta e Il Pagante: 'I nostri Super Cafoni da Roma a Milano' In realtà già negli anni ... con un berretto calcato in testa. Prestare attenzione ai Dvd che mi porta da firmare mi fa capire ... QUOTIDIANO NAZIONALE Super Testa Vola in finale ai Mondiali Altra impresa dell’azzurra Irma Testa che, ai Mondiali Elite di pugilato femminile ha vinto per 5-0, quindi con verdetto unanime (30-26, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28) il match di semifinale della catego ... Russia sviluppa "super arma laser anti droni" La Russia ha annunciato di aver sviluppato una potente arma laser in grado di incenerire droni e velivoli. "I nostri fisici hanno sviluppato sistemi laser molto potenti, che possono incenerire vari ... Con schivate e precisione nei colpi, laha dominato l'incontro non concedendo spazio all'avversaria. Nella finale di domani la poliziotta campana affronterà la pericolosa taiwanese Lin Yu - ...Ludwig con Piotta e Il Pagante: 'I nostriCafoni da Roma a Milano' In realtà già negli anni ... con un berretto calcato in. Prestare attenzione ai Dvd che mi porta da firmare mi fa capire ... Super Testa Vola in finale ai Mondiali Altra impresa dell’azzurra Irma Testa che, ai Mondiali Elite di pugilato femminile ha vinto per 5-0, quindi con verdetto unanime (30-26, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28) il match di semifinale della catego ...La Russia ha annunciato di aver sviluppato una potente arma laser in grado di incenerire droni e velivoli. "I nostri fisici hanno sviluppato sistemi laser molto potenti, che possono incenerire vari ...